烏軍防禦支柱之一！當地政府大樓上俄羅斯國旗飄揚

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-10-03 14:00

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俄羅斯軍隊周三（2 日）已完全控制頓涅茨克地區的武赫萊達爾（Vuhledar，俄羅斯稱烏格列達爾），烏克蘭軍方證實已下令軍隊撤離，武赫萊達爾是烏軍防禦支柱之一，俄軍控制該地，有助於俄軍阻斷烏軍後勤通道，並開闢西進道路。

據《路透社》和《美聯社》周三報導，俄羅斯國防部在每日戰報中沒有提及在武赫萊達爾的進展，但 Telegram 頻道「SHOT」等多個俄軍事博客周二都發布俄軍在這處戰略城鎮插旗的影片。

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頓涅茨克武裝領導人顧問加金周三告訴《俄新社》：「事實上，我軍已經進入烏格列達爾，當地政府大樓上插著俄羅斯的國旗。」

但他也提到，現在談論佔領該市還太早，烏軍殘餘部隊仍在，俄軍正在進行清理工作，需要一些時間。

烏克蘭東部霍爾蒂察集團軍周三在一份聲明中宣布，烏軍最高指揮部批准其從武赫萊達爾撤軍，以保存戰力和軍事裝備，為進一步行動做好準備。

自 2022 年 8 月以來，一直在武赫萊達爾作戰的烏克蘭第 72 機械化旅士兵，也向《BBC》證實他們已從這裡撤退。

按照《BBC》的說法，自 2022 年 2 月以來，俄軍曾向武赫萊達爾發動多次進攻，但俄軍一直以失敗告終。

但最近幾個月以來，俄軍不再發動正面進攻，而是改用沿著側翼包抄的鉗形攻勢，取得了一定效果。為完成此次針對武赫萊達爾的包圍，俄軍上個月攻佔了附近烏克蘭斯克（Ukrainsk），並從武赫萊達爾西側的普雷奇斯蒂夫卡（Prechystivka）和東北側的沃迪亞內（Vodyane）發動轟炸。