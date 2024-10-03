伊朗動手了 狂射飛彈轟以色列 這對國際油價意味著什麼？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-03 10:00

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伊朗周二（1 日）動手了，狂射飛彈轟以色列，分析師認為，此次以伊衝突對國際油市的影響可能比較接近今年 4 月的情況，短期內油價走勢可能出現衝高回落態勢，重點要關注以色列後續回應。

伊朗周二對以色列發動飛彈襲擊，據《伊通社》周三報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊稱，「儘管相關地區受到最先進、最大規模防空系統的保護，但 90% 飛彈都成功擊中目標」。

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伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，是在合法防禦權利框架內採取行動，並以國際法為基礎，「敵人的任何愚蠢行徑，都將以破壞性和令人遺憾的方式得到回應」。

伊朗是世界十大石油生產國之一，石油輸出國組織（OPEC）月度報告顯示，伊朗 8 月石油產量約 328 萬桶 / 日。

伊朗此次出手，加劇了市場對石油供應的擔憂，有投資人擔心，不斷升級的地緣近圖，可能會限制伊朗原油出口，從而推高國際油價。

據《第一財經》報導，多名業界人士認為，以色列後續回應是關鍵，重點要關注地緣衝突是否會發展成更廣泛戰爭，從而限制石油供應或拉高運輸成本。

據美國《Axios》周三報導，以色列官員透露，計劃在未來幾天內對伊朗發動重大報復，襲擊目標可能是伊朗境內石油生產設施和其他戰略地點。

以色列官員表示，採取針對性暗殺或摧毀伊朗防空系統，也是潛在報復選項。

「事實上，伊朗此次行動整體在預料之中，且伊方針對此次襲擊已提前通知。」一名能源公司原油分析師說，伊朗和以色列此次衝突可參照今年 4 月的情況，彼時雙方行動都比較克制，不希望擴大衝突，「當時油價走勢是衝高回落，此番或較為相似」。