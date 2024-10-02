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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估下修至2.61元，預估目標價為53.50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-02 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對HF Sinclair Corp.(DINO-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.85元下修至2.61元，其中最高估值5.39元，最低估值1.84元，預估目標價為53.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值5.39(5.39)6.56.045.86
最低值1.84(1.84)2.963.624.4
平均值2.79(2.84)4.584.945.13
中位數2.61(2.85)4.85.075.13

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值323.73億350.00億309.09億
最低值262.55億223.18億239.16億
平均值291.39億283.22億278.21億
中位數291.47億293.51億288.49億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.61-3.723.3914.288.29
營業收入174.88億111.89億184.08億382.10億319.68億

詳細資訊請看美股內頁：
HF Sinclair Corp.(DINO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDINO

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