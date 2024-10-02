鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估下修至2.61元，預估目標價為53.50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-02 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對HF Sinclair Corp.(DINO-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.85元下修至2.61元，其中最高估值5.39元，最低估值1.84元，預估目標價為53.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.39(5.39)
|6.5
|6.04
|5.86
|最低值
|1.84(1.84)
|2.96
|3.62
|4.4
|平均值
|2.79(2.84)
|4.58
|4.94
|5.13
|中位數
|2.61(2.85)
|4.8
|5.07
|5.13
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|323.73億
|350.00億
|309.09億
|最低值
|262.55億
|223.18億
|239.16億
|平均值
|291.39億
|283.22億
|278.21億
|中位數
|291.47億
|293.51億
|288.49億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.61
|-3.72
|3.39
|14.28
|8.29
|營業收入
|174.88億
|111.89億
|184.08億
|382.10億
|319.68億
詳細資訊請看美股內頁：
HF Sinclair Corp.(DINO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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