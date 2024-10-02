鉅亨速報 - Factset 最新調查：明克公司(馬里蘭州)(MKC-US)EPS預估上修至2.91元，預估目標價為85.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-02 18:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對明克公司(馬里蘭州)(MKC-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.85元上修至2.91元，其中最高估值3.04元，最低估值2.85元，預估目標價為85.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.04(3.04)
|3.27
|3.49
|3.66
|最低值
|2.85(2.79)
|3
|3.22
|3.52
|平均值
|2.9(2.87)
|3.1
|3.34
|3.59
|中位數
|2.91(2.85)
|3.08
|3.35
|3.59
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|67.14億
|69.78億
|72.29億
|75.32億
|最低值
|66.67億
|67.39億
|68.44億
|74.43億
|平均值
|66.96億
|68.83億
|71.05億
|74.88億
|中位數
|66.97億
|68.86億
|71.25億
|74.88億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.65
|2.80
|2.83
|2.54
|2.54
|營業收入
|53.47億
|56.01億
|63.18億
|63.51億
|66.62億
詳細資訊請看美股內頁：
明克公司(馬里蘭州)(MKC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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