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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：HF Sinclair Corp.(DINO-US)EPS預估上修至3元，預估目標價為57.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-16 18:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對HF Sinclair Corp.(DINO-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.94元上修至3元，其中最高估值5.39元，最低估值1.84元，預估目標價為57.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值5.39(5.39)7.86.26.02
最低值1.84(1.84)2.963.944.4
平均值3.07(3.06)5.145.25.21
中位數3(2.94)4.95.535.21

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值323.73億350.00億309.57億
最低值262.70億233.20億239.71億
平均值297.00億289.10億279.33億
中位數291.47億294.30億288.49億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.61-3.723.3914.288.29
營業收入174.88億111.89億184.08億382.10億319.68億

詳細資訊請看美股內頁：
HF Sinclair Corp.(DINO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDINO

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