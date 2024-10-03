以伊衝突加劇！比特幣再遇賣壓力守6萬大關 專家：若以色列回擊 恐跌至5.7萬美元

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-03 09:10

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由於以色列與伊朗衝突加劇，加密貨幣遭遇一波拋售潮，比特幣 (BTC) 在今 (3) 日亞洲早盤交易時段續跌，一度跌破 6 萬美元大關，之後縮小跌幅力守於 6.05 萬美附近，以太幣(ETH) 也跌破 2400 美元大關，幣安幣 (BNB) 昨日更出現近 8% 跌勢，Solana 跌超 6%，狗狗幣跌超 10%，艾達幣跌 8.68%。

加密貨幣急速下挫，更讓不少人爆倉。根據 coinglass 數據，截至今日早上 8 時 30 分，過去共有 8 萬 6686 人被爆倉，此前爆倉人數更一度達到 16.55 萬人，爆倉總金額高達 5.55 億美元。

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在中東緊張局勢升級的情況下，美國的比特幣 ETF 週二 (1 日) 流出 2.426 億美元資金，創 9 月 3 日以來最大流出規模糟糕的一天，以太幣 ETF 也遭受重創，流出 4850 萬美元，這是自 9 月 23 日以來最糟糕的一天。

分析師 Justin Bennett 最新預測，鑑於伊朗對以色列發動飛彈攻擊後比特幣價格跌至 6 萬美元附近，以色列即將對伊朗發動的報復攻擊恐致價格下跌至 5.7 萬美元，但比特幣的長期前景仍然看漲，因為第四季將出現一些有利因素。

Bennett 認為，比特幣價格由跌轉漲的唯一方式是重返 6.2 萬美元，但在此之前空方將佔據市場主導地位，比特幣有可能跌破 6 萬美元。