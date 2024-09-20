致茂攜手Altair和創奕能源 提升電池使用壽命

致茂指出，這次測試計畫結合致茂的電池包功率級硬體測試系統、Altair 車輛動態與電池精準模型，以及創奕電動巴士實際運行數據，在實驗室台架中模擬創奕電巴的行駛狀況，進行多次動態充放電與循環測試。

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致茂表示，隨著電動車技術快速發展，各大車廠和科技公司競相推出更高效、環保的電動車，電池是電動車核心零件，其性能直接影響車輛續航里程、安全性與整體使用體驗。

致茂指出，應用車輛模型進行電池包開發已成為關鍵技術方向，透過建立虛擬車輛模型，精確模擬電動車在各種條件下的運行狀態，研發人員可以在實驗室台架上，全面了解電池包於不同環境和工況下的表現，不僅大大降低開發成本，更有效縮短開發周期，幫助研發團隊能夠在設計階段就預測和解決潛在問題，進而避免後期的修改。