持續沸騰！蔚來盤前飆10%阿里漲超6%！專家：陸政策利多、Fed降息有助中概股後市

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-30 17:20

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中國股市持續上漲之際，中概股也在華爾街大放異彩，延續上周強漲氣勢，蔚來汽車 (NIO-US) 在美股周一 (30 日) 開盤前飆逾 10%，阿里巴巴(BABA-US) 漲超 6%，拼多多 (PDD-US) 亦勁揚超過 4%，

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中國金龍指數 64 檔成分股中，除萬國數據、羅科仕、中進醫療未上漲外，其他成分股均向上攀漲，其中漲最多的是 B2C 教育平台高途集團，單日漲幅達 27.49%，之後依序為好未來和得益於房市利多政策的貝殼，分別走漲 23.56% 和 20.43%。

中國金龍指數成分股外表現最好的中概股是房地產資訊平台房多多，單日猛漲 114%，主要得益於中國房市政策，阿里巴巴、京東和拼多多也分別單日大漲 10.07%、14.39% 跟 13.57%。

中國人民銀行 (央行) 上周五 (27 日) 宣佈，自 2024 年 9 月 24 日起降準 0.5 個百分點，向金融市場提供長期流動性約 1 兆人民幣，帶動 A 股和港股市場走高，利多政策連續推出也讓不少國際投資機構蠢蠢欲動。

此外，美國聯準會 (Fed) 官員最近的發言似乎都支持在 11 月再度降息 2 碼，華爾街亦普遍如此預期。短期來看，Fed 降息周期或將促使資金追逐高收益資產，料將有利於中概股的後市。

但報導也指出，考量到近來複雜的政經形勢，加上美國當前財政赤字處於極高水位，當市場普遍預期大幅降息的同時，通膨恐因降息帶來的大量流動性而捲土重來。