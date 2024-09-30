持續沸騰！蔚來盤前飆10%阿里漲超6%！專家：陸政策利多、Fed降息有助中概股後市
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-30 17:20
中國股市持續上漲之際，中概股也在華爾街大放異彩，延續上周強漲氣勢，蔚來汽車 (NIO-US) 在美股周一 (30 日) 開盤前飆逾 10%，阿里巴巴(BABA-US) 漲超 6%，拼多多 (PDD-US) 亦勁揚超過 4%，
《財華網》報導，反映中國概念股表現的那斯達克中國金龍指數上周四 (26 日) 大漲 10.85%，收復今年以來的失土，今年迄今累計上漲 7.44%，且該指數一個月內累計上漲高達 24.75%，遠優於那斯達克指數(IXIC) 近一個月僅 2.62% 漲幅，以及道瓊工業平均指數 (DJI) 跟標普 500 指數 2.27% 跟 2.29% 的漲幅。
中國金龍指數 64 檔成分股中，除萬國數據、羅科仕、中進醫療未上漲外，其他成分股均向上攀漲，其中漲最多的是 B2C 教育平台高途集團，單日漲幅達 27.49%，之後依序為好未來和得益於房市利多政策的貝殼，分別走漲 23.56% 和 20.43%。
中國金龍指數成分股外表現最好的中概股是房地產資訊平台房多多，單日猛漲 114%，主要得益於中國房市政策，阿里巴巴、京東和拼多多也分別單日大漲 10.07%、14.39% 跟 13.57%。
中國人民銀行 (央行) 上周五 (27 日) 宣佈，自 2024 年 9 月 24 日起降準 0.5 個百分點，向金融市場提供長期流動性約 1 兆人民幣，帶動 A 股和港股市場走高，利多政策連續推出也讓不少國際投資機構蠢蠢欲動。
此外，美國聯準會 (Fed) 官員最近的發言似乎都支持在 11 月再度降息 2 碼，華爾街亦普遍如此預期。短期來看，Fed 降息周期或將促使資金追逐高收益資產，料將有利於中概股的後市。
但報導也指出，考量到近來複雜的政經形勢，加上美國當前財政赤字處於極高水位，當市場普遍預期大幅降息的同時，通膨恐因降息帶來的大量流動性而捲土重來。
因此，市場資金或將對美國經濟前景持保留態度，而具有成長潛力的新興經濟體有望提供更佳的潛在報酬率，像是中國經濟在一系列政策推動下有望加速成長，而不少企業在競爭加劇形勢下探尋適合自己的路，並開始透過結構重組和戰略佈局重新上路，例如跟騰訊和京東系合作的阿里巴巴，以及開始緩和與商家關係來鞏固基本盤的拼多多，均有望吸引資金進駐。
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