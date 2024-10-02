安勤推強固型觸控平板電腦新品 聚焦工業級解決方案

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-02 14:57

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工業電腦廠安勤 (3479-TW) 宣布，推出強固型 ARC 系列觸控平板電腦，其強固型的應用特色，可協助產業加速落實智慧製造、人機介面工廠自動化、交通和物流、與能源管理等。

安勤表示， ARC 系列強固型觸控電腦是公司 Agile Line 產品線旗下主推的一支工業級解決方案，Agile Line 產品線優勢不僅整合安勤全系列產品，以靈活彈性的方式自由組合安勤最佳效能的板卡、系統，或平板電腦等依使用需求配置，更著重以最低功耗與最經濟的方式賦予產品性價比極大化。

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安勤說明，ARC 系列採用第 11 代 Intel CoreTM i7/i5/i3 CPU 性能優異，配備 BT5.1、4 組 5G 行動網路和 2 組 Wi-Fi 6 通訊功能，提供卓越的行動性並充分實現無縫連線能力，可確保同時支援多個客戶端的高速低延遲連接。

此外，豐富的連接埠可即時支援額外功能的延伸，工業級的前面板 IP 65 認證，寬溫及寬壓設計、出色的耐衝擊 10G 與振動能力，同時具備易於安裝的無風扇開架式模組化設計刮等強固型設計能承受惡劣環境使用，確保最佳效能運作。