伊朗狂射200枚飛彈 聲稱90%飛彈成功擊中目標

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-10-02 16:00

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伊朗周二（1 日）對以色列發動飛彈襲擊，據《伊通社》周三報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊發布第二份聲明，稱「儘管相關地區受到最先進、最大規模防空系統的保護，但 90% 飛彈都成功擊中目標」。

伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，是在合法防禦權利框架內採取行動，並以國際法為基礎，「敵人的任何愚蠢行徑，都將以破壞性和令人遺憾的方式得到回應」。

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不過，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）說，伊朗發射近 200 枚飛彈，但大部分被美國海軍驅逐艦和以色列防空系統攔截。他表示，伊朗這次襲擊受挫，而且沒有效果。

巴勒斯坦極端組織哈瑪斯在周二晚間發表聲明，表示支持伊朗伊斯蘭革命衛隊對以色列發動飛彈襲擊。

哈瑪斯說，這是為了反擊以色列對巴勒斯坦和黎巴嫩人民的侵略，旨在威懾並遏制以色列的「恐怖主義」。

另據多地目擊者稱，在巴勒斯坦加薩地帶、黎巴嫩首都貝魯特等地，當伊朗向以色列發動大規模飛彈襲擊時，民眾歡呼，甚至燃放煙花慶祝。

聯合國秘書長古特雷斯周二在社交媒體上發文稱，必須立即停止中東衝突升級。

古特雷斯說：「我譴責中東衝突不斷擴大、升級。這種現象必須停止。我們絕對需要停戰。」