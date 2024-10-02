陸廠迎商機！沙國被黎巴嫩電子產品爆炸事件嚇到 統一採購非美製產品

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-02 11:36

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黎巴嫩電子產品爆炸事件震驚全球，中東國家在這場災難之後開始重新審視自身電子設備的採購策略，尤其是沙烏地阿拉伯，王儲穆罕默德迅速緊急開會並採取行動回購國內電子設備，此舉旨在增強國內外對利雅德政權的信心，並向世界傳達出沙國不僅是中東能源大國，也能應對各種突發事件的信號。

全球電子產品市場跟供應鏈的新轉捩點已經到來，沙國等國開始大量購買中國生產的電子產品，導致舊的電子產品價格突然上漲。作為全球最大電子產品生產國，自然成為了中東國家採購的首選。

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沙國宣佈電子產品將完全剔除美國生產，這一消息在國際市場引起不小震動，沙國跟阿拉伯聯合大公國等中東國家已包下中國商品生產線，此舉無疑為中國的製造業帶來巨大訂單跟市場。

中東國家採購策略的轉變，為中國電子產品，尤其是對講機行業提供前所未有的機遇。

中國對講機因其高 CP 值和可靠的安全性，成為中東國家首選，海能達、力聲、中興高達跟中瑞科等中國對講機廠商，有機會擴大自身在中東乃至全球市場的市佔率。

黎巴嫩的電子產品爆炸事件雖然是一場悲劇，但它也為全球電子產品市場帶來了新的變革。

中國製造業在全球市場上的地位勢將進一步提升，訂單和市佔率也將大幅增加。這不僅有助於提升中國製造業的國際競爭力，也為中國經濟發展注入新的動力。