以色列未來幾天可能反擊報復伊朗！佛里曼：現代中東歷史上最危險時刻或已到來
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-10-02 17:07
美國網路媒體《Axios》援引以色列官員談話最新報導，以色列可能在未來幾天內打擊伊朗的石油和其他戰略設施，以回應後者週二 (1 日) 的飛彈攻擊，紐時專欄作家佛里曼同日撰文指出，現代中東史上最危險的時刻或許已經到來，也就是可能發生「彈道飛彈戰爭」，並可能升級為將美國及其他國家捲入的對抗。
報導指出，以色列官員表示，將在幾天內對伊朗發動「重大報復性打擊」來回應飛彈襲擊，目標可能包括石油生產設施和其他戰略地點 ‧ 甚至包括打擊伊朗的核設施。
以色列國防軍總參謀長赫齊 · 哈勒維表示獲，報復的決定權現在在以色列手中。
伊朗外長 Seyed Abbas Araghchi 則回應稱：「我們的武裝部隊已為以色列政權可能採取的行動做好準備。若以色列政權及其支持者人採取任何新措施，他們將面臨伊朗更強硬的回應。」
佛里曼在最新專欄文章中寫道，「我們可能即將進入現代中東史上最危險的時刻，也就是伊朗和以色列之間的彈道飛彈戰爭，此事幾乎肯定會讓美國站在以色列一邊，並可能最終導致全面戰爭」，並指自己是在與以色列情報來源交談後做出了這一評估。
週二晚上，以色列軍方稱伊朗發射了 180 多枚飛彈，大部分被攔截，但德黑蘭方面則稱其發射的導彈至少 80% 擊中以色列境內目標。
伊朗伊斯蘭革命衛隊則說，攻擊以色列是對巴勒斯坦哈馬斯政治局領袖哈尼亞、黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉及伊朗伊斯蘭革命衛隊高級將領尼爾福魯尚之死的回應。
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