以色列未來幾天可能反擊報復伊朗！佛里曼：現代中東歷史上最危險時刻或已到來

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-10-02 17:07

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美國網路媒體《Axios》援引以色列官員談話最新報導，以色列可能在未來幾天內打擊伊朗的石油和其他戰略設施，以回應後者週二 (1 日) 的飛彈攻擊，紐時專欄作家佛里曼同日撰文指出，現代中東史上最危險的時刻或許已經到來，也就是可能發生「彈道飛彈戰爭」，並可能升級為將美國及其他國家捲入的對抗。

報導指出，以色列官員表示，將在幾天內對伊朗發動「重大報復性打擊」來回應飛彈襲擊，目標可能包括石油生產設施和其他戰略地點 ‧ 甚至包括打擊伊朗的核設施。

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以色列國防軍總參謀長赫齊 · 哈勒維表示獲，報復的決定權現在在以色列手中。

伊朗外長 Seyed Abbas Araghchi 則回應稱：「我們的武裝部隊已為以色列政權可能採取的行動做好準備。若以色列政權及其支持者人採取任何新措施，他們將面臨伊朗更強硬的回應。」

佛里曼在最新專欄文章中寫道，「我們可能即將進入現代中東史上最危險的時刻，也就是伊朗和以色列之間的彈道飛彈戰爭，此事幾乎肯定會讓美國站在以色列一邊，並可能最終導致全面戰爭」，並指自己是在與以色列情報來源交談後做出了這一評估。

週二晚上，以色列軍方稱伊朗發射了 180 多枚飛彈，大部分被攔截，但德黑蘭方面則稱其發射的導彈至少 80% 擊中以色列境內目標。