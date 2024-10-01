00922估配1元年化配息率破9% 專家：台股Q4樂觀

鉅亨網記者陳于晴 2024-10-01 13:17

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強颱山陀兒來襲，台股今 (1) 日也颳起強風，市值型 ETF 國泰台灣領袖 50(00922-TW) 第一階段預估配息出爐，每單位配 1 元，換算年化配息率達 9.22%，創下歷史新高，讓不少股民直呼「太香了」，ETF 專家認為，第四季迎接節慶行情，台股整體表現樂觀，隨著基本面逐漸復甦，預估今、明年企業獲利成長年增率分別達 36.7% 及 15.5%，適合投資人趁勢加碼市值型 ETF。

投資 ETF 早已是全民運動，回顧 9 月 ETF 市場，台股 ETF 最新 (9/27) 總受益人數達 967 萬 1294 人，較上月增加 26 萬 5577 人。

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觀察市值型 ETF 今年以來的報酬，普遍都有好成績，國泰 00922 及群益 00923 兩檔超過 4 成，元大 0050 及富邦 006208 報酬率也不錯。其中，國泰 00922 被網友封為親民版市值型 ETF，一張只要 2 萬元，10/16 之前買進還能參加配息，一張領息 1000 元。

投資達人分析，00922 之所以深受投資人喜愛，是因為選股邏輯緊追趨勢，根據彭博行業研究指出，生成式 AI 軟體銷售額到 2032 年，可望達到 3180 億美元，年複合成長率高達 59%，而 00922 的成分當中，半導體及電腦週邊設備類股，占比超過一半，此外，00922 重視分散投資風險，成分股也跨足金融、傳產等重量級產業，皆為具成長性的龍頭企業。