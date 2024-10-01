〈焦點股〉日本新首相行情助威 8檔日股原型ETF歡慶
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-01 10:56
日本自民黨新任總裁石破茂今 (1) 日就任首相，日股歷經大漲大跌後，今天走勢持穩，盤中上漲超過 1%，國內投信發行的 8 檔日股原型 ETF 同步歡慶，市價上漲 1-2%，
3 檔老牌連結日股的 ETF 分別為國泰日經 225(00657-TW)、元大日經 225(00661-TW)、富邦日本 (00645-TW)，今天盤中均上漲 1-2%。
日股 2023 年展開凌厲攻勢，一舉打破市場對其失落的經濟體刻板印象，漲幅超越歐美、亞洲股市，今年下半年新增 5 檔日股 ETF 新兵，包括復華日本龍頭 (00949-TW)、台新日本半導體 (00951-TW)、中信日本商社 (00955-TW)、中信日本半導體 (00954-TW)、中信日經高股息 (00956-TW)，今天也獲得投資人青睞，股價上漲約 1%。
第一金投信指出，日本自民黨總裁石破茂當選後，政策動向帶來股價短期干擾，加上美、台股漲多後見獲賣壓，後續觀察美台財報展望與陸股成長持續力帶來股續揚動能支撐力道，不過，美日台經濟都處正向循環中，一旦出現短線大幅震盪修正，都是回檔入手較佳時機。
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