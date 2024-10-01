search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大跌0.79%，報1.4941元

鉅亨網新聞中心 2024-10-01 22:40


截至台北時間01日22:40，歐元/加幣下跌0.0119點跌幅達0.79%，暫報1.4941點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.03%
  • 近 1 週：+0.13%
  • 近 3 月：+2.78%
  • 近 6 月：+3.08%
  • 今年以來：+3.02%

歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.68，本日下跌0.5%
  • 歐元/澳元相關性0.47，本日下跌0.27%
  • 英鎊/美元相關性0.40，本日下跌0.49%

歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.56，本日下跌0.05%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.48，本日下跌0.27%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.45，本日下跌0.89%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
歐元/加幣1.4929-0.87%
歐元/美元1.1068-0.60%
澳元/美元0.6883-0.43%
英鎊/美元1.3283-0.64%

延伸閱讀


Empty