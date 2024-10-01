外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大跌0.79%，報1.4941元
鉅亨網新聞中心 2024-10-01 22:40
截至台北時間01日22:40，歐元/加幣下跌0.0119點跌幅達0.79%，暫報1.4941點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.03%
- 近 1 週：+0.13%
- 近 3 月：+2.78%
- 近 6 月：+3.08%
- 今年以來：+3.02%
歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性-0.56，本日下跌0.05%
- 美元/新加坡幣相關性-0.48，本日下跌0.27%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.45，本日下跌0.89%
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