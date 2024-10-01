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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大漲1.05%，報10.2574元

鉅亨網新聞中心 2024-10-01 22:50


截至台北時間01日22:50，美元/瑞典克朗上漲0.107點漲幅達1.05%，暫報10.2574點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.09%
  • 近 1 週：-0.24%
  • 近 3 月：-4.15%
  • 近 6 月：-4.69%
  • 今年以來：+0.97%

美元/瑞典克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.79，本日上漲0.34%
  • 美元/挪威克朗相關性0.77，本日上漲0.61%
  • 美元/韓元相關性0.65，本日上漲0.46%

美元/瑞典克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.79，本日上漲0.56%
  • 紐元/美元相關性-0.73，本日上漲0.82%
  • 英鎊/美元相關性-0.64，本日上漲0.6%

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美元/瑞典克朗10.2621.09%
韓元/美元0.00075400999999999990.00%
歐元/美元1.1067-0.61%
紐元/美元0.6281-0.99%
英鎊/美元1.3285-0.62%

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