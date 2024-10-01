外匯速報 - 美元/瑞典克朗(USDSEK) 大漲1.05%，報10.2574元
鉅亨網新聞中心 2024-10-01 22:50
截至台北時間01日22:50，美元/瑞典克朗上漲0.107點漲幅達1.05%，暫報10.2574點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.09%
- 近 1 週：-0.24%
- 近 3 月：-4.15%
- 近 6 月：-4.69%
- 今年以來：+0.97%
美元/瑞典克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.79，本日上漲0.34%
- 美元/挪威克朗相關性0.77，本日上漲0.61%
- 美元/韓元相關性0.65，本日上漲0.46%
美元/瑞典克朗近90天負相關的前3貨幣對
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