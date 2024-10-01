新實支險配套上路 業者須助保戶開立正本留存證明或差額證明

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-01 19:11

‌



新實支實付醫療險今年 7 月起必須持正本理賠，以損害填補為原則，金管會保險局今 (1) 日表示，配套措施自 10 月起上路，在只有一張正本的情況下，首家受理理賠的保險公司必須幫保戶開立醫療費用收據「正本留存證明書」或是「差額證明書」，以便保戶向下一家公司申請理賠。

保險局副局長蔡火炎表示，已於 2024 年 6 月 28 日核定壽險公會所報的配套措施，自今年 10 月 1 日實施，保險公司可視內部作業辦理情形提前適用，保戶未來申請理賠時，只需要檢附醫療費用收據的正本。

‌



不過，在只有一張正本的情況下，民眾如何向 2 家以上的保險公司申請理賠？蔡火炎舉例說明，假設民眾同時投保不同性質的實支實付型保險商品，如住院醫療費用保險、傷害醫療費用保險，首家受理的保險公司，就要配合保戶開立醫療費用收據正本留存證明書，檢附保戶所附的醫療費用收據單據的影本，讓保戶拿去向其他保險公司申請理賠來使用，兩家公司必須按照收據上的費用來給付實支實付的醫療保險金。

另一種狀況則是差額證明書，蔡火炎指出，今天保戶若是購買 2 張住院醫療費用保險商品，他在跟第一家申請理賠時，第一家就會在限額以內的部分來做理賠，同時開立一張差額理賠的證明，保戶可持證明再去跟第二家公司來申請理賠。