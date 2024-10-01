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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：漢翔(2634-TW)EPS預估下修至2.87元，預估目標價為60元

鉅亨網新聞中心 2024-10-01 14:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對漢翔(2634-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.9元下修至2.87元，其中最高估值3.05元，最低估值2.23元，預估目標價為60元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年
最高值3.05(3.05)3.49
最低值2.23(2.66)2.33
平均值2.79(2.87)3.09
中位數2.87(2.9)3.1

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年
最高值40,229,00044,918,000
最低值38,974,00040,020,000
平均值39,773,67042,581,670
中位數39,917,50043,062,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS2.361.730.590.42
營業收入
(單位：新台幣千元)		39,100,00230,242,30723,734,56621,042,937

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2634/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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