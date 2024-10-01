三星Galaxy Tab S10系列登台 搭載天璣 9300+、AI功能搶攻高階市場

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-01 15:15

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三星電子今日在台發表最新旗艦平板電腦 Galaxy Tab S10 系列，搭載多項 AI 智慧功能，預計將於 10 月 4 日正式上市，希望在平板市場整體衰退的情況下，搶占高階市場維持領先地位。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啟蒙表示，今年 1 月至 8 月，台灣整體平板市場呈現衰退趨勢，然而，三星在高階平板市場卻逆勢成長 20% 以上，期待新品的推出能進一步擴大市場占比。

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Tab S10 系列採用 14.6 吋和 12.4 吋 Dynamic AMOLED 2X 螢幕，配備 120Hz 更新率，並首次導入抗反射塗層技術，將螢幕反光率從 4.5% 降至 2%，大幅提升戶外可視性，處理器升級為天璣 9300+，CPU、GPU 和 NPU 性能分別提升 18%、28% 和 14%。

Tab S10 系列最受矚目的是，全新加入的 AI 功能。搜尋圈功能可即時翻譯畫面內容，包括社群媒體留言；筆記智慧助理能將語音轉為文字並自動摘要；AI 繪圖功能則可將簡單塗鴉轉化為藝術創作，專屬 AI 按鍵的鍵盤更讓用戶一鍵喚醒 AI 助手。