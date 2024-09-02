〈勞動基金績效〉無懼股市震盪 勞動基金前7月共賺8857億元創新高 收益率14.33％
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-02 13:08
勞動部今 (2) 日發布勞動基金最新績效，截至 2024 年 7 月底止，勞動基金運用規模為 6 兆 8,530 億元，評價後前 7 月的收益數為 8,857 億元，再創歷史新高，收益率 14.33％，單月收益數為 864 億元。
勞動基金運用局指出，截至 2024 年 7 月底，新制勞退基金運用規模為 4 兆 4,715 億元，收益數 5,980.9 億元，收益率 14.24％；舊制勞退基金運用規模為 1 兆 557 億元，收益數為 1,441.7 億元，收益率 16.42％；勞保基金運用規模為 1 兆 1,002 億元，收益數為 1,355.3 億元，收益率 15.37％。
就長期投資績效來看，整體勞動基金近 10 年多 (2014~2024 年 7 月) 平均收益率為 6.83％，國保基金近 10 年多 (2014~2024 年 7 月) 平均收益率為 7.36％，長期投資績效穩健。
展望未來，勞動基金運用局表示，部分主要國家陸續啟動降息循環但整體利率水準仍 維持高檔，通膨數據見緩惟仍需觀察，加上地緣政治衝突不斷，且適逢全球主要國家選舉年，皆為金融市場帶來紛擾。
今年 7 月美國總統大選政治不確定性升高，加上七巨頭等科技公司財報不佳，引發市場對於科技產業發展進度疑慮，惟通膨數據表現穩定，且美國第 2 季經濟成長較前季表現亮眼，7 月主要金融市場漲跌互見，其中 MSCI 全球股票指數 7 月表現為 1.61％，今年累計上漲 13.10％；台灣加權股價指數 7 月表現為負 3.62％，今年累計上漲 23.81％，彭博全球綜合債券指數 7 月份表現為 2.76％，今年累計下跌 0.49％。
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