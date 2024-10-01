中化裕民與莫德納達成合作協議 攜手推廣mRNA呼吸道疫苗

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-01 09:56

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中化控股 (3716-TW) 旗下負責行銷與銷售的中化裕民今 (1) 日宣布，與莫德納達成合作協議，雙方共同推廣 mRNA 呼吸道疫苗產品組合，其中包含莫德納的 COVID-19 疫苗 Spikevax。

中化裕民說明，根據協議，莫德納將負責製造，並配送 mRNA 呼吸道疫苗；中化裕民將負責疫苗的推廣並協助醫學教育活動的執行，確保莫德納的 mRNA 呼吸道疫苗相關醫療資訊能夠在台灣各地廣泛普及。

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中化裕民進一步指出，此協議的初始期限至 2027 年 7 月 31 日，交易的財務條款並未揭露。

莫德納台灣總經理李宜真指出，中化裕民在市場上強大的影響力，可以幫助莫德納的疫苗更廣泛地覆蓋，此次合作將有助莫德納拓展 COVID-19 疫苗以及未來相關產品的教育工作。