台中銀推限量回饋 美元優利定存年利率最高3個月5.25%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-10-01 09:06

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聯準會 9 月降息 2 碼，為過去一段期間保持高利率政策劃下句點，惟聯準會短期內將政策利率降到 3% 以下的可能性並不高，台中銀行 (2812-TW) 為持續回饋客戶，於 2024 年第 4 季逆勢推出利率加碼的美元定存優利專案「美利龍來 III」，年利率最高三個月 5.25%。

市場預期，美元近期雖從高點走緩，短期可能處於震盪下行的行情，不過在較高的利差優勢下，美元需求依然強勁，美元跌低應會有較強的支撐緩解，如未來有預期性的資金安排需求，建議可分別配置三個月及六個月短中期的美元高利定存，透過不同期間分散風險，以避免持續佈局美元資產賺到利息卻賠了匯率。



台中銀行指出，「美利龍來 III」專案自 2024 年 10 月 1 日至 10 月 31 日為期一個月，適用對象不限個人或企業戶，只要是新資金或以新臺幣結購，並符合相對應之起存門檻，即可享有美元定存年利率最高達三個月 5.25% 之優惠利率，讓客戶降息後仍可享受美元高利定存帶來的優渥利息。

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依台中銀行官方網站公告，此次推行的「美利龍來 III」美元定存優利專案，為滿足客戶之需求，提供兩種優惠方案供客戶選擇，專案之單筆起存金額最低為 1 仟美元起，沒有最高金額限制，對於想累積第一桶金又想分散匯率風險的小資族，可依據自身需求分批購入外幣來承作。

針對資金較豐厚的高資產族群，單筆起存金額為 10 萬美元起，將給予更優渥的定存利率，客戶可透過網路及臨櫃兩種通路辦理，專案總額度為兩億美元，額滿即提前終止。

台中銀行表示，目前同業市場上推出的美元優利多為存期一個月內、有理財門檻及金額上限，以 1 萬美元存 7 天利率 8% 為例，存款利息僅約新臺幣 500 元，換算後實際報酬率約 0.16%，另外再扣除須負擔的換匯成本及匯費，實際拿到的利息收益極為有限。