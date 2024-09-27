支持豬事圓滿社宅 台中銀統籌主辦崇偉集團20億元聯貸案

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-27 17:56

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台中銀行 (2812-TW) 統籌主辦崇偉營造暨崇偉科技六年期新台幣 20 億元聯合授信案，在合作金庫銀行、高雄銀行及農業金庫銀行等 3 間金融機構支持下順利完成募集，顯見銀行團對崇偉集團未來營運與發展深具信心及肯定。

台中市政府為改善當地居民長期受噪音、氣味影響周邊環境及居民居住品質，積極推動肉品市場轉型，推出「台中市北區豬事圓滿好宅統包工程」於 113 年 1 月公開招標，由崇偉營造工程 (股) 公司、崇偉科技工程 (有) 公司及開務聯合建築師事務所共同以新台幣 62.56 億元成功得標。

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崇偉集團委由台中銀行統籌主辦 20 億元聯合授信案，於今 (27) 日由台中銀行副總經理吳明正代表銀行團與崇偉營造董事長潘大興及崇偉科技董事長韋伯韜完成簽約。

崇偉營造是國內領先的甲級綜合營造商，憑藉 40 年豐富經驗及卓越技術，為客戶提供從土地開發、市場定位、建築設計、營造施工到售後服務與維護管理的一條龍服務模式。公司集團內部設有專責部門，各司其職，確保每個階段皆達到最高品質標準。

中市府為打造舒適多元的居住品質，興建豬事圓滿社宅，基地面積約 3792 坪，將興建地下 4 層、地上 20 層的住宅大樓，提供一房型及二房型住宅共 1085 戶，預計 118 年竣工，提供社區活動中心、健身房及托嬰中心等公共設施，營造完善生活機能，並結合綠建築設計，促進環保節能，隨著該社宅的落成，將為市民提供更多居住選擇，進一步推動社區永續發展。