盤中速報 - Worldcoin大跌10.1%，報1.84美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-01 08:05
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內跌幅超過10.1%，最新價格1.84美元，總成交量達0.65億美元，總市值8.96億美元，目前市值排名第 50 名。
近 1 日最高價：2.07美元，近 1 日最低價：1.83美元，流通供給量：484,161,714。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+17.79%
- 近 1 月：+32.09%
- 近 3 月：-18.50%
- 近 6 月：-75.19%
- 今年以來：-44.32%
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