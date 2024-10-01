美股Q3熱鬧收漲 三大股指屢創新高 唯這兩檔晶片股 表現最糟糕！

鉅亨網編譯許家華 2024-10-01 10:54

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美股第三季熱鬧收漲，在降息和強勁的經濟數據助力下，三大股指均收高，《巴隆周刊》列出各指數中表現最好和最差的個股。

道指第三季收漲 3211.29 點，漲幅 8.2%，至 42330.15 點，為 2023 年第四季以來的最佳季度表現，且周一又收高 17.15 點，漲幅為 0.04%，創下收盤新紀錄，也是今年以來的第 33 個收盤紀錄新高。

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標普 500 指數第三季收漲 302.00 點，漲幅 5.5%，至 5762.48，創 2024 年一季度以來最佳表現，且周一又收漲 24.31 點，漲幅為 0.4%，創下收盤新紀錄，也是自 2024 年以來第 43 個收盤紀錄新高。

那斯達克指數本季收漲 456.57 點，漲幅 2.6%，創 2024 年第二季以來最佳表現。

細數 Q3 各指數成分股中表現最好和最壞的個股

保險公司 Erie Indemnity 第三季股價上漲 49%，這是自 1996 年以來的最佳季度表現。令人訝異的是，Erie Indemnity 於 9 月 23 日才被納入標普 500 指數，並且第二季財報顯示其業績超過市場預期。

美超微電腦第三季股價下跌 49.2%，創下公司歷史上最差的季度表現。8 月初時，由於利潤率下降的消息，其股價開始走弱，儘管當時的銷售預測仍然強勁。隨後，做空機構 Hindenburg Research 發表報告，指出公司存在嚴重的會計問題，這進一步加劇了市場對其的擔憂。

美超微電腦隨後延遲提交其 10-K 報告的時間，執行長 Charles Liang 雖稱報告內容具有誤導性，但最近報導指出，該公司因 Hindenburg 的報告正在接受司法部的調查。

此外，美超微電腦宣布於周一 (30 日) 收盤後進行 10 比 1 的股票拆分，但這並未能挽回股價的頹勢。

道瓊工業平均指數

3M 第三季股價上漲 33.8%，創下該股的最佳季度表現。該公司在第二季的財報中也超過了市場預期，並受到投資者的廣泛關注。

英特爾第三季股價下跌 24.2%。該公司在八月初公布的財報顯示，其第二季業績不如預期，並宣布將裁員 15000 人，同時暫停股息，這些消息導致股價在一天內暴跌 26%。執行長 Pat Gelsinger 表示，第二季度的財務表現令人失望，並指出下半年的市場趨勢比之前預期的更具挑戰性。英特爾的業績不佳也引發了投資者的擔憂，進一步影響了其股價表現。

這兩檔股票的表現不僅反映了公司內部的挑戰，也顯示了整體市場環境的變化。投資者對這些股票的未來表現持謹慎態度。

Nasdaq 100

PayPal 股價上漲 34.5%，是該季度的最佳表現。該公司在 7 月的財報中顯示出強勁的收益和收入增長，並且 8 月獲得來自蘋果的額外推動力，因為蘋果 (AAPL-US) 宣布將允許第三方訪問其近距離無線通訊技術 (NFC)。