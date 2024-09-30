鉅亨速報 - Factset 最新調查：智易(3596-TW)EPS預估下修至10.88元，預估目標價為162元
鉅亨網新聞中心 2024-09-30 16:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對智易(3596-TW)做出2024年EPS預估：中位數由10.94元下修至10.88元，其中最高估值11.25元，最低估值10.58元，預估目標價為162元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|11.25(11.25)
|12.4
|最低值
|10.58(10.71)
|10.79
|平均值
|10.89(10.96)
|11.67
|中位數
|10.88(10.94)
|11.67
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|51,751,000
|55,747,000
|最低值
|49,595,000
|51,903,000
|平均值
|50,206,860
|53,323,170
|中位數
|50,043,000
|53,148,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|10.98
|9.2
|8.6
|8.36
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|51,158,122
|47,167,749
|38,240,058
|33,765,295
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3596/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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