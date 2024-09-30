search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：智易(3596-TW)EPS預估下修至10.88元，預估目標價為162元

鉅亨網新聞中心 2024-09-30 16:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對智易(3596-TW)做出2024年EPS預估：中位數由10.94元下修至10.88元，其中最高估值11.25元，最低估值10.58元，預估目標價為162元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年
最高值11.25(11.25)12.4
最低值10.58(10.71)10.79
平均值10.89(10.96)11.67
中位數10.88(10.94)11.67

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年
最高值51,751,00055,747,000
最低值49,595,00051,903,000
平均值50,206,86053,323,170
中位數50,043,00053,148,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS10.989.28.68.36
營業收入
(單位：新台幣千元)		51,158,12247,167,74938,240,05833,765,295

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3596/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
智易142-1.73%
美元/台幣31.651-0.12%

相關權證

智易法興(購) 槓桿9.01

鉅亨贏指標

了解更多

#波段回檔股

偏弱
智易

76.19%

勝率

#下跌三黑K線

偏弱
智易

76.19%

勝率

#投信拋棄股

偏弱
智易

76.19%

勝率

延伸閱讀


Empty