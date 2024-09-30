外資賣超403億元 大砍台積電2萬張提款197億元

台股今 (30) 日下跌近 600 點，外資大賣 403 億元，大砍台積電 2.02 萬張、賣超金額 197 億元，以及多檔高股息、債類 ETF，反手買進元大台灣 50 反 1 15.9 萬張，以及中鋼、台泥等傳產指標。

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債類 ETF 也遭調節，包括群益 ESG 投等債 3.44 萬張、國泰 20 年美債 1.88 萬張、中信優息投資級債 1.74 萬張、元大美債 20 正 2 1.62 萬張、國泰 20 美債正 2 1.27 萬張。

外資買超較多的金融股有新光金 (2888-TW) 3.94 萬張、開發金 (2883-TW)1.6 萬張、富邦金 (2881-TW)7724 張；除了元大台灣 50 反 1 外，也買超中國高股息 1.39 萬張、野村全球航運龍頭 1.05 萬張、富邦恒生國企正 2 8171 張等 ETF。