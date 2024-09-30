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台股

外資賣超403億元 大砍台積電2萬張提款197億元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-30 20:14

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外資賣超403億元 大砍台積電2萬張提款197億元。(鉅亨網資料照)

台股今 (30) 日下跌近 600 點，外資大賣 403 億元，大砍台積電 2.02 萬張、賣超金額 197 億元，以及多檔高股息、債類 ETF，反手買進元大台灣 50 反 1 15.9 萬張，以及中鋼、台泥等傳產指標。

外資今日大砍高息 ETF，包括復華台灣科技優息 (00929)5.43 萬張、群益台灣精選高息 (00919)4.73 萬張、國泰永續高股息 (00878)1.26 萬張、元太滬深 300 正 2 1.12 萬張、元大台灣價值高息 (00940)1.03 萬張。


債類 ETF 也遭調節，包括群益 ESG 投等債 3.44 萬張、國泰 20 年美債 1.88 萬張、中信優息投資級債 1.74 萬張、元大美債 20 正 2 1.62 萬張、國泰 20 美債正 2 1.27 萬張。

個股方面，外資除了台積電 (2330-TW) 外，也賣超陽明 (2609-TW)1.23 萬張、台塑 (1101-TW)1.08 萬張、京元電子 (2449-TW)8391 張、台新金 (2887-TW)8013 張、台新金 (2887-TW)、廣達 (2382-TW)7920 張、日月光投控 (3711-TW)7072 張。

外資今日買超最多的的電子股為群創 (3481-TW) 3.41 萬張，其餘多為傳產族群，包括中鋼 (2002-TW)1.86 萬張、台泥 (1101-TW)1.02 萬張、長榮航 (2618-TW)8358 張、潤泰新 (9945-TW)6597 張、寶成 (9904-TW)5657 張等。

外資買超較多的金融股有新光金 (2888-TW) 3.94 萬張、開發金 (2883-TW)1.6 萬張、富邦金 (2881-TW)7724 張；除了元大台灣 50 反 1 外，也買超中國高股息 1.39 萬張、野村全球航運龍頭 1.05 萬張、富邦恒生國企正 2 8171 張等 ETF。

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台積電元大台灣50反1ETF

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