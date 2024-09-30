電價審議會今登場 工商協進籲勿再調漲電價

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-30 10:34

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經濟部今 (30) 日召開電價費率審議會，工商協進會指出，目前全球經濟不確定因素仍多，呼籲應視整體經濟情勢與產業營運狀況，需審慎考慮電價調漲的影響，認為今年與近期勿在調漲電價。

工商協進會表示，從 2022 年開始，政府已經連續 3 年針對用電大戶調漲電價，今年 4 月又全面對工業、商業、民生用電調漲，此次台電提出的方案雖然僅針對工業用電大戶調漲，仍不免間接性造成民生物價上漲，減損內需消費動能，也將壓縮未來央行降息的空間。

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工商協進會指出，台灣的「用電大戶」為帶動台灣經濟發展與增加就業的重要驅動引擎，許多用電大戶反而是用電效率最高的企業，不能與耗能企業劃上等號。此外，這些用電大戶積極投入大量資本支出改善製程促進節能減碳，僅以用電量大小為標準，針對用電大戶訂定較高電價調幅，不盡公允。