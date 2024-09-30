【新台股龍捲風】熊暴力！暴利熊！要住帝寶先加皇家帝寶班

鉅亨研報 2024-09-30 17:23

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大盤不講武德，大家都在等颱風假! 今天開盤直接開低，解大盤必須根據龍捲風操盤術：加權日 KD 死亡交叉並跌破 80 軸，加權指數大跌 598.25 點，需要行情快速翻紅將指標拉回高檔，行情才會持續挑戰前高，今天為 9 月最後一個交易日，大盤收月線，以月線的角度來看，近四個月在高檔橫盤，8 月留下長下引線後，9 月卻呈現十字線，即將迎來光輝十月，接下來的行情，一定要每天鎖定 https://youtu.be/xLax6OKK5Pc

美股怎麼了？台股該怎麼辦？VIX 指數 + 10.54%，美股全面回檔修正，道瓊盤中再創新高，但快速拉回、且日 KD 死亡交叉，今晚美股必須有支撐，將 KD 值站穩 80 軸還是形成高檔鈍化盤，美股才能成為台股的助力，本周的 schedule 又回到非農與小非農就業數據將公布的時間點，比較不同的是亞股變成影響大盤的重要因素，日本新任首相 - 石破茂即將上任，今天的日經指數卻大跌近兩千點，不禁讓人想起 8 月股災的情況，此外「西金東引」持續成為盤面主流，上證指數趕在中國 10/1 長假前飆漲，許多中概股與傳產類股成為盤面主流，徐老師提醒投資朋友，操作傳產股必須依據國際原物料指數來判斷，從美股到台股詳細分析搜尋「徐照興鉅亨網」新聞 。

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今天的 YT 節目標題出現「感謝張董、江董及王董的支持」，投資朋友應該看的一頭霧水吧? 那是我們皇家帝寶班中四檔逆勢抗跌股的董事長!

CPO 族群就是要選本波最強勢的聯亞 (3081-TW)，股價持續創高，聯亞主力產品是 800G 交換器，北美各大 CSP 為建置 AI 的資本支出需求，出貨金額持續成長，此外英國政府保護軍事關鍵技術發展，砸 8 億買砷化鎵半導體工廠，也拉抬聯亞，關鍵在於，聯亞專注於以磷化銦(InP) 及砷化鎵 (GaAs) 系列原料為主之光雷射 (LD) 與光探測器 (PD) 磊晶片的研發設計及製造生產，呼應龍捲風操盤數：漲再題材，大盤這麼爛，當然要跟上徐老師，接下來還有誰?

網通族群的表格有來 LINE@主頁嗎？其中新復興 (4909-TW) 持續飆，，新復興在全球 LNB 板市占率八成，此外 5G 及衛星通訊客戶需求增加持續下單，今年營收成長率特別亮眼，在低軌衛星廠商密集發射衛星、且需建置接收站的基礎

建設需求不斷提升下，Q4 成長依舊可期待，上周五外資賣了 2352 張，今天逆勢上漲，如果看籌碼面又要抱不住了，想要了解的投資朋友，一定要到徐老師的 LINE@主頁 https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

PMIC 族群有跟上徐老師或是上週有來索取資料的投資朋友都能掌握，茂達 (6138-TW) 今年在電源管理 IC、風扇馬達驅動這兩大業務方面，皆有新產品推出，是本季業績增長的主要動能，8 月後將迎來遊戲機的旺季，另外 DDR5 滲透率提升，推動 PMIC 用量，目前正進行 DDR5 第二代 PMIC 的開發，AI PC 換機潮的大商機也可望推動 DDR5 滲透率，有來拿資料的投資朋友幫徐老師做見證，還有一檔【3XXX】的個股今天強勢上攻。

權王台積電 (2330-TW) 今天成為殺盤重心，漲電價成為檯面上最大的利空消息，實際上法人預估影響單季毛利率約在 0.39~0.45%，對於營收影響並不顯著，接下來的重頭戲為 10 月 17 日的法說會，每次台積電對於財測都非常準確，投資朋友必須關注相關數據，投資朋友非常擔心地來問徐老師，台積電大跌那 CoWoS 族群會不會也重摔? 操作 CoWoS 就要看「承」─惠特(6706-TW)，會特今天上漲 2.4%，先進封裝當然還沒結束，現階段已有法人預估，2025 年資本支出提升至 380 億美元，台積電供應鏈持續暢旺。

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