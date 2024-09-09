營收速報 - 基泰(2538)8月營收1.43億元年增率高達32.11％
鉅亨網新聞中心 2024-09-09 18:15
今年1-8月累計營收為8.35億元，累計年增率217.09%。
最新價為17.5元，近5日股價下跌-7.99%，相關建材營造下跌-5.43%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1927 張
- 外資買賣超：-1853 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-74 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/8
|1.43億
|32%
|166%
|24/7
|5,377萬
|216%
|-73%
|24/6
|1.99億
|1090%
|9%
|24/5
|1.82億
|1028%
|-9%
|24/4
|2.00億
|1040%
|1052%
|24/3
|1,735萬
|-46%
|-1%
基泰(2538-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出售、出租業務(營造廠除外)。企業管理、財務管理及投資計劃之諮詢分析顧問業務。廢棄物處理業及其他環保服務業(廢棄土處理)。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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