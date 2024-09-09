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鉅亨速報

營收速報 - 基泰(2538)8月營收1.43億元年增率高達32.11％

鉅亨網新聞中心 2024-09-09 18:15


基泰(2538-TW)今天公告2024年8月營收為新台幣1.43億元，年增率32.11%，月增率166.3%。

今年1-8月累計營收為8.35億元，累計年增率217.09%。

最新價為17.5元，近5日股價下跌-7.99%，相關建材營造下跌-5.43%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1927 張
  • 外資買賣超：-1853 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-74 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/8 1.43億 32% 166%
24/7 5,377萬 216% -73%
24/6 1.99億 1090% 9%
24/5 1.82億 1028% -9%
24/4 2.00億 1040% 1052%
24/3 1,735萬 -46% -1%

基泰(2538-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出售、出租業務(營造廠除外)。企業管理、財務管理及投資計劃之諮詢分析顧問業務。廢棄物處理業及其他環保服務業(廢棄土處理)。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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