樂迦再生不配發股利 中央大學教授邱俊榮出任董事長

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-27 10:28

樂迦再生 (6891-TW) 上周五 (24 日) 召開股東會指出，因正擴大建置 CAR-T 及 iPSC 技術平台，尚未獲利，股東會決議不配發股利。同時也進行董事改選，選出 13 席董事，推舉中央大學經濟系教授邱俊榮出任新任董事長。

董事長何弘能表示，樂迦在台灣 iPSC 產品領域具領先地位，擁有 CAR-T 和 iPSC 的雙重優勢，研發和生產能力強大。此外，樂迦 CAR-T 和 iPSC 製造領域具有先進的發展潛力，樂家透露，已有東南亞公司接觸，未來將持續拓展國際市場。何弘能強調，雖然 iPSC 的營收還需要時間，但前景看好。

目前樂迦除 CAR-T 細胞製程代工以外，還包括 iPSC 衍生細胞生產，預期由邱俊榮擔任董事長後，對樂迦未來將有多方拓展。

樂迦說明，邱俊榮在國際貿易、產業經濟學等領域擁有卓越的研究成果，曾任國家發展委員會副主任委員，對台灣產業發展和政策制定有深入的了解。邱俊榮的加入，對於強化商業策略與強化公司治理都有極大助益，同時，其豐富的產官學經驗，將有助於樂迦拓展合作網絡，深化與政府、學術界和產業界的合作關係。