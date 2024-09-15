iPhone 16首搭WiFi 7 加速網通設備升級潮 3台廠可望直接受惠

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-15 08:10

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蘋果即將正式發售的 iPhone 16 系列預計將首度導入 WiFi 7 技術，隨著蘋果加入 WiFi 7 陣營，其他手機品牌可能跟進，進而推動相關網通設備的升級需求，已在 WiFi 7 技術上布局的 3 家台廠可望直接受惠。

WiFi 7 較現有的 WiFi 6E 在傳輸速度和延遲性能上有顯著提升，理論速度可達 46 Gbps，比 WiFi 6 快近 5 倍，延遲更縮短 100 倍，使 WiFi 7 特別適合應用於 AR/VR 等高頻寬、低延遲的領域，與蘋果近期推出的 Vision Pro 產品相輔相成。

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隨著 iPhone 16 的推出，支援 WiFi 7 的終端設備滲透率預計將大幅提升，網通業者表示，消費者更換支援 WiFi 7 的路由器等設備的意願，很大程度上取決於手中是否有相容的終端設備，iPhone 龐大的出貨量可望成為催化 WiFi 7 網通設備需求的關鍵因素。

今年第三季度，由於全球經濟放緩，電信營運商對 CPE 設備的採購有所縮減，導致主要網通設備廠商 8 月營收普遍低於去年同期，但業界普遍認為，這只是暫時性的庫存調整，隨著新技術的推出和需求的恢復，市場有望在 2025 年重返成長軌道。