豐興鋼筋連二周平盤 看好10月旺季可期

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-30 18:21

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電爐廠豐興 (2015-TW) 開出本周盤價，受到國際廢鋼走跌影響，上周末廢鋼盤價變盤，每公噸下跌 200 元，本周則開出平盤，鋼筋、型鋼同樣開出平盤。豐興表示，在中國降準降息等政策利多下，10 月為鋼鐵旺季可期。

國際行情一周走勢來看，日本 2H 廢鋼下跌 7 美元來到每公噸 313 美元；美國貨櫃廢鋼每公噸下跌 5 美元，來到 310 美元；澳洲鐵礦砂則由每公噸 91 美元上漲至 101.5 美元，漲幅逾 1 成。

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豐興說明，中國上週鋼品市場全面上漲，週末在降準降息及政策利多情形下期貨全面大漲，市場瀰漫樂觀氣氛，扭轉自 8 月下旬以來跌跌不休的局面，10 月為鋼鐵旺季，雖中國有十一長假，但後勢發展仍值得期待。