金管會：摩根、貝萊德等5境外基金機構適用深耕計畫優惠

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-30 15:38

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金管會今 (30) 日宣布，為鼓勵境外基金機構增加對台投入，共同參與發展我國資產管理市場，已發布「鼓勵境外基金深耕計畫」具體措施，境外基金機構符合深耕計畫一定條件者，可適用各項優惠措施。今年度共有 5 家資產管理集團獲金管會認可，分別為摩根、貝萊德、富達、Goldman Sachs 及富蘭克林等。

摩根、貝萊德、富達、Goldman Sachs 及富蘭克林 5 家資產管理集團分別符合 4 項評估指標，可適用 1 項優惠措施，5 集團分別得於符合境外基金管理辦法之範圍內，引進新類型的境外基金或與同類型投信基金投資規範不符之境外基金；或依據境外基金管理辦法第 27 條之 2 規定，申報境外基金募集及銷售案件。

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金管會表示，這 5 個集團於我國募集銷售的境外基金國內投資人投資比率上限均得放寬為 70%。申請優惠措施有效期間為 1 年，自 2024 年 10 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日止。

5 集團除符合深耕計畫面向一「提高境外基金機構在台投資」及面向二「增加我國資產管理規模」之相關指標外，並分別符合面向三「提升對我國資產管理人才之培訓」或「其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項」之評估指標。

包括摩根、貝萊德、富達及 Goldman Sachs 集團辦理資產管理人才培訓計畫及與我國校園合作提供人才培訓；富蘭克林資產管理集團在台灣辦理金融理財教育推廣，對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻。