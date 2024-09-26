新新併闖關股臨會 金管會籲股東秉持理性、尋求共識
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-26 17:43
新新併決戰 10/9 股臨會，近來新光金 (2888-TW) 大股東與經營層之間意見分歧、頻頻隔空交火，對此，金管會今 (26) 日回應，希望股東表達意見秉持理性，公司經營階層如欲爭取不同意見股東的支持，應主動、積極溝通來尋求共識。
銀行局副局長林志吉表示，股東會是公司的最高議事機關，股東會的決議不僅會表達出股東對公司經營的意見，更是公司的董事會以及經營階層所必須遵守的最高指導。
因此，在股東會召開前，持有不同意見的股東會各自爭取股東的支持，但是金管會希望意見表達過程能以秉持理性，而公司經營階層如欲爭取不同意見股東的支持，則應該主動、積極溝通來尋求共識。
新光金將在 10 月 9 日召開股東臨時會，股臨會紀念品為「便利商店商品卡 200 元」，持股未滿 1000 股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，公司將不予發放紀念品，股臨會開會地點在台北市南京東路 5 段 125 號 2 樓。
新光金股臨會上將討論與台新金合併一案，以台新金為存續公司，新光金為消滅公司；並於合併基準日辦理本公司有價證券終止上市、停止公開發行及公司解散案進行討論。
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