新新併闖關股臨會 金管會籲股東秉持理性、尋求共識

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-26 17:43

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銀行局副局長林志吉表示，股東會是公司的最高議事機關，股東會的決議不僅會表達出股東對公司經營的意見，更是公司的董事會以及經營階層所必須遵守的最高指導。

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因此，在股東會召開前，持有不同意見的股東會各自爭取股東的支持，但是金管會希望意見表達過程能以秉持理性，而公司經營階層如欲爭取不同意見股東的支持，則應該主動、積極溝通來尋求共識。

新光金將在 10 月 9 日召開股東臨時會，股臨會紀念品為「便利商店商品卡 200 元」，持股未滿 1000 股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，公司將不予發放紀念品，股臨會開會地點在台北市南京東路 5 段 125 號 2 樓。