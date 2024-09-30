走著瞧公開十大詐騙手法 逾5成民眾每周接到詐騙

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-30 11:07

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走著瞧 - 創 (6902-TW)(Gogolook) 發布《亞洲詐騙調查報告 - 台灣篇》，發現台灣有超過 50% 民眾每周會接觸到詐騙，三大詐騙管道為電話、社群和簡訊，甚至 27% 的台灣受騙民眾在首次接觸詐騙後 1 小時內即落入詐騙陷阱。

據調查報告分析，三大詐騙管道為電話 (59.9%)、社群平台 (54.5%)、簡訊 (52.5%)，有超過 50% 民眾都曾在上述管道接觸過詐騙，自去年至今年 4 月，冒名類型的高風險電話和簡訊高達近 300 萬筆，以商品促銷、繳費逾期、急難捐款都是常見的手法，有超過 50% 民眾每周會接觸到詐騙。

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圖：走著瞧提供。

而社群平台詐騙的成長速度最快，年增 21%，並躍升為第二大詐騙管道，其他常見的詐騙媒介還包括通訊軟體、Email、電商平台和交友軟體等，另有超過 20% 的民眾表示曾收過詐騙包裹或信件，顯示實體詐騙和線上詐騙並存。

據《Digital 2024:Taiwan》報告顯示，台灣約有 1,920 萬名社群用戶，即約 80% 民眾皆有使用社群的習慣，其中，最常使用的社群平台依序為 LINE、Facebook 和 Instagram，因此，詐騙集團專門鎖定用戶數最多的社群平台行騙，手法以假冒投資專家或分析師投放廣告為主，引誘受害者投資或購買假的金融產品，或是在 Marketplace 以低於市價的商品吸引消費者。

LINE 作為台灣使用率最高的通訊軟體，詐騙手法也越來越多樣化，利用「寵物投票」、「輔助認證」等誘餌，吸引民眾點擊不明連結，引導至釣魚網頁輸入 LINE 帳號密碼或個資，進而導致個資或 LINE 帳號密碼被盜用。

而銀行匯款仍是台灣詐騙集團最常使用的支付方式，曾用此方法受騙的民眾高達 39%，許多金融機構也因此加強防詐宣導，不過，現金交易也近 30% 比例，信用卡支付或盜刷有 22%。

而遇到不同詐騙手法時，民眾的反應時間也不同，報告也指出有 27% 的台灣受騙民眾在首次接觸詐騙後 1 小時內，即落入詐騙陷阱，進而付款或提供個資，反映出詐騙運用恐慌或貪婪的心態，讓受害者幾乎沒有反應和防範的時間。