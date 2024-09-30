微電與越南西貢電信簽約 共同開發300MW案場

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-30 10:11

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微電能源 (6883-TW) 本月 27 日與越南西貢電信 (Saigontel，屬西貢投資集團) 於胡志明市簽署共同開發協議 (Joint Development Agreement, JDA)，共同合作開發 300MW 的光電園區、開發建置與工業園區的綠電交易平台，預計未來三年投資 2.25 億美元於南越的太陽光電與儲能調度系統。

微電能源首波將密集與欲在越南發展的台商洽談，提供一條龍的綠能服務，滿足進駐企業綠電和減碳的需求，預計 2025 年起開始貢獻營收。

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微電能源於今年初已與西貢電信簽署合作備忘錄，共同投資開發越南工業園區級別的再生能源設施，涵蓋太陽能電網、儲能、綠電直供模式。

微電能源董事長王愍迪表示，本次簽署共同開發協議，進一步確立由越南西貢電信與微電共同出資、引資，微電能源統籌並與當地夥伴建置與維運。微電能源將建置及導入系統進行工業園區的能源管理、營運、綠電與 IREC 結算交易，提供企業客戶的負載端進行能源管理與碳排追蹤計算；並將引入光儲系統，協助生產段充分運用太陽能綠電，助力未來進駐企業達到綠電與減碳的關鍵效益。

越南近年再生能源發展迅速，相關綠電法規亦快速發展，今年七月越南政府正式通過了「直接購電相關規定 (Direct Power Purchase Agreement, DPPA)，為綠電自由化輸入一劑強心針。新法上路後，再生能源買賣雙方可透過私人電網或經由越南國家電力來傳輸電能，企業亦可直接向再生能源發電業者簽約採購綠電。

面對生產製造業對減碳及綠電的剛性需求，DPPA 為在越南的企業開啟綠電採購的放寬限制，隨著陸續清晰的規範制定，對於未來電廠建置、綠電交易都將產生正面影響，也將對微電在越南的佈局提供政策利多。

王愍迪說，與西貢電信共同合作開發的光電園區目前在籌備階段，預計 2025 年開始推動執行，首階段預計在 2026 年完成 100MW 的裝置容量，屆時將可完善從光電園區到工業園區的綠電架構，成為赴海外發展的台商最佳後盾。