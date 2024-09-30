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鉅亨速報

盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現強勁，漲幅4.65%，總成交額1.41億

鉅亨網新聞中心 2024-09-30 09:19


台股今日玻璃陶瓷類股表現強勁，30日09:19相關指數上漲4.65%，總成交額1.41億元，大盤占比0.37%。

該產業上漲家數3、下跌家數1、平盤家數1。領漲個股台玻(1802-TW)30日09:19股價上漲1元，報18.75元，漲幅5.63%。

玻璃陶瓷近5日上漲0.52%，集中市場加權指數上漲3.16%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 玻璃陶瓷 集中市場加權指數
近一週 +0.52% +3.16%
近一月 -0.38% +2.96%
近三月 -13.17% -0.75%
近六月 -5.05% +12.64%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22583.53-1.05%
台玻18.85.92%

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