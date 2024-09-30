盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現強勁，漲幅4.65%，總成交額1.41億
鉅亨網新聞中心 2024-09-30 09:19
台股今日玻璃陶瓷類股表現強勁，30日09:19相關指數上漲4.65%，總成交額1.41億元，大盤占比0.37%。
該產業上漲家數3、下跌家數1、平盤家數1。領漲個股台玻(1802-TW)30日09:19股價上漲1元，報18.75元，漲幅5.63%。
玻璃陶瓷近5日上漲0.52%，集中市場加權指數上漲3.16%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|玻璃陶瓷
|集中市場加權指數
|近一週
|+0.52%
|+3.16%
|近一月
|-0.38%
|+2.96%
|近三月
|-13.17%
|-0.75%
|近六月
|-5.05%
|+12.64%
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