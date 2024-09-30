全球股市近期漲高 投資人是否應追漲？高盛頂級交易員這樣說

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-30 09:39

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高盛 (GS-US) 頂級交易員、避險基金研究主管 Tony Pasquariello 出具最新研究報告說，全球最大的幾家央行突然比市場預期走得更鴿派，在聯準會 (Fed) 之後，中國央行也推出了自己的寬鬆政策,

，但有兩個額外的因素需要關注，也就是財報季和美國大選。

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Pasquariello 指出，美股科技巨頭第三季財報將在兩周後陸續公布，將具有重大影響，市場對此有 11% 的漲幅預期，預期很高。

Pasquariello 並解釋，若對當前水位額外加碼感到猶豫，這是可以理解的，隨著標普隱含波動率降至 8 月前的水準，投資人可以輕鬆通過期權市場調整投資組合部位。在全球股市上漲的背景下，上漲保險的成本再次變得相當便宜。

高盛的 TMT 專家 Peter Callahan 表示，總體上，在不確定性的大背景下，投資人近期減少科技股部位，變得更加多元化和防禦性。這在上周半導體股上漲時尤為明顯，市場對生成式 AI 主題產生了更正反兩面的看法，預計圍繞「追漲」的討論跟緊張情緒會比較多。

Pasquariello 則認為，跟電力需求成長相關的美國股票籃子還有一個更廣泛、更深層的故事可以講，從電動車到雲端計算等等，市場重新出現對這一主題的興趣。

除了對科技股的偏好，Pasquariello 仍對美國非必需類消費品行業持正面看法，同時認為美國初領失業救濟金數據和油價比消費者信心數據更為重要。

Pasquariello 還列舉市場爭論的問題，像是經濟是否會衰退、估值是否過高以及當前由科技股主宰的大盤是否應讓市場重新看待估值。他指出，需要注意的是，當前的遠期本益比為 22 倍，而過去非衰退情況下的平均本益比僅 11 倍。

中國股市方面，Pasquariello 指出，政策已轉向，這是新一輪交易周期的開始。從高盛數據來看，有連續八天的買入，以及看多中國市場的廣泛需求。