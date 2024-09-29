路透：黎巴嫩真主黨首腦遺體被尋獲 無明顯外傷

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-09-29 20:52

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據《路透社》周日（29 日）報導，一名醫療消息人士和一名安全知情人士透露，黎巴嫩真主黨首腦納斯魯拉（Hassan Nasrallah）的遺體在貝魯特南郊遭以軍空襲的地點被尋獲，納斯魯拉的遺體完整。

這兩位消息人士說，納斯魯拉的遺體沒有明顯外傷，死因似乎是爆炸衝擊力造成的鈍傷。

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真主黨上周六證實納斯魯拉的死訊，但真主黨並未說明他是如何被殺，也沒提何時舉行葬禮。

以色列軍方上周六宣布，納斯魯拉在以軍對首都貝魯特的大規模空襲中身亡。

據《美聯社》報導，以軍聲稱，在真主黨於貝魯特南部達希耶區（Dahiyeh）總部開會時，發動精準空襲，擊斃納斯魯拉、真主黨南部戰線指揮官卡拉基等人。

以軍戰機上周五對貝魯特南郊發動一連串空襲，這是去年 10 月以黎爆發衝突以來，以軍對貝魯特展開的最大規模空襲。黎巴嫩衛生部說，這場襲擊釀 6 死 91 傷，6 棟建築被夷為平地。