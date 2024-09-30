真主黨首腦被炸身亡後 CNN：以色列可能對黎巴嫩發動有限地面攻擊

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-09-30 07:45

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在以哈戰爭即將滿一年之際，黎巴嫩真主黨首腦納斯魯拉（Hassan Nasrallah）上周六（28 日）被證實在以軍空襲中身亡，中東緊張局勢本就已到極限的那根弦，眼看就要崩裂。

據美國《CNN》周日報導，兩名美國官員表示，隨著以色列國防軍向北部邊境調動部隊，美方研判，以色列可能會對黎巴嫩發動有限地面攻擊。

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不過，美國官員強調，以方似乎還沒有做出決定。一名官員說，美國的評估是基於以軍的動員和地區清理行動，這可能是為地面行動做準備。

以軍總參謀長哈勒維上周曾表示，正在為地面部隊可能進入黎巴嫩做準備。

以色列國防軍發言人上周六也說，正在為地面行動的可能性做準備，但這只是以軍正在考慮的選項之一。以色列宣稱，目標是讓以色列北部靠近黎巴嫩邊界的 6 萬多名居民返回家園。

據美國《NBC》報導，一名以色列官員說，以色列認定納斯魯拉不會接受任何結束以色列和黎巴嫩邊境戰鬥的外交解決方案後，決定暗殺納斯魯拉。

納斯魯拉遇襲身亡後，美國五角大廈發言人曾回應稱，沒有參與、也沒有事先接到以軍襲擊貝魯特真主黨總部的警告。