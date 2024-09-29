黎巴嫩真主黨首腦被擊斃 中國說話了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-29 14:37

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以色列軍方上周六（28 日）宣布，黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah）在以軍對首都貝魯特的大規模空襲中身亡，中國外交部周日敦促當事方採取措施，推動中東局勢降溫，防止衝突進一步擴大，甚至失控。

中國外交部發言人周日表示，中方高度關注有關事件，對中東緊張局勢升級深感擔憂。中方反對侵犯黎巴嫩主權和安全的行為，反對和譴責一切傷及無辜平民的行動，反對任何激化矛盾導致中東局勢升級的舉動。

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中方敦促當事方特別是以色列立即採取措施，推動局勢降溫，防止衝突進一步擴大，甚至失控。

中國外交部發言人說，以黎局勢緊張是加薩衝突的外溢表現，當務之急是切實執行聯合國安理會有關決議，儘快平息加薩戰火，切實維護中東和平與穩定。

據《美聯社》報導，以軍上周六聲稱，在真主黨於貝魯特南部達希耶區（Dahiyeh）總部開會時，發動精準空襲，擊斃納斯魯拉、真主黨南部戰線指揮官卡拉基等人。

另據《CNN》報導，真主黨已發表聲明，證實納斯魯拉已被殺害，聲稱會繼續戰鬥，並對以色列發動新一輪火箭彈襲擊。

以軍戰機上周五對貝魯特南郊發動一連串空襲，這是去年 10 月以黎爆發衝突以來，以軍對貝魯特展開的最大規模空襲。黎巴嫩衛生部說，這場襲擊釀 6 死 91 傷，6 棟建築被夷為平地。