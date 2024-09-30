布林肯會王毅 中國學者：大選後美對中政策有延續性

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-30 10:00

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美國國務卿布林肯上周五（27 日）在聯合國大會場邊與中國外長王毅會面，這是布林肯與王毅今年來第四次見面，中國學者認為，不管今年美國總統大選的結果如何，美國對中政策仍有一定延續性。

美國國務院表示，布林肯向王毅強調維護台海和平穩定的重要性，並關切中國在南海危險及破壞穩定的行為，雙方也提及新疆人權、中國支持俄羅斯國防等問題。

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中國外交部表示，雙方一致認為，這次會晤坦誠、具實質性，認同兩國需要找到長久和平共存之道。雙方將繼續落實兩國元首舊金山會晤達成的重要共識，展開對話合作，妥善管控分歧，爭取兩國關係穩定、健康、可持續發展。

王毅表示，在兩國元首戰略引領下，中美關係在曲折動盪中實現重回峇里島、通往舊金山，取得的進展來之不易，值得珍惜。

他強調，中美關係止跌回穩，符合兩國人民的利益，順應國際社會期待，能否延續這一勢頭，取決於雙方努力。美方不能總是以「兩副面孔」對華，一邊肆無忌憚圍堵打壓中國，一邊若無其事同中國對話合作。

王毅說，堅決反對美方對華經貿科技打壓，國家安全不能泛政治化，「小院高牆」不能成為「大院鐵幕」。中方絕不接受人權「教師爺」指手畫腳，更反對打著人權幌子，干涉中國內政。

王毅指出，當前台海局勢的最大危險，是賴清德之流越來越猖獗的「台獨」行徑。「台獨」與台海和平水火不容。如果美方真心希望台海和平穩定，就應恪守「一個中國」原則，履行三個聯合公報，停止武裝台灣。

在烏克蘭戰爭方面，王毅說，中方在烏克蘭問題上的立場坦坦蕩蕩，始終堅持勸和促談，為推動政治解決作出自己的努力。美方應當停止對中方的抹黑栽贓、濫施制裁，停止藉此製造對立、鼓動陣營對抗。

今年來布林肯與王毅已經見了四次面，中國國際問題研究院美國研究所副所長蘇曉暉認為，中方願意溝通，但溝通的目標不是治標，是治本，而「真正治本要美國改變認知」，這是中方一直向美方傳遞的訊息。

美國總統拜登的任期只剩下幾個月，如今美中繼續交流的意義何在？

蘇曉暉說，中美雙方正在進一步落實兩國元首共識，從美國往屆政府觀察，儘管兩黨出現交替，美國對中政策會出現調整，但也存在一定延續性。