〈熱門股〉力旺連15年獲台積電肯定 周漲25% 股價超車大立光登股后

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-28 13:50

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IP 大廠力旺 (3529-TW) 今年再度以專業嵌入式記憶體矽智財榮獲台積電 (2330-TW)(TSM-US) 開放創新平台 (OIP) 年度合作夥伴獎，為連續 15 年獲得該項殊榮，本周也大漲 25% 同慶，週五終場收在 2,695 元，超車大立光 (3008-TW)，成台股第二高價股。

力旺指出，今年 NeoFuse OTP 在 N7 與 N6 持續成功量產，並贏得眾多設計案，涵蓋 N5、N5A、N4P 節點，也繼續跟進在台積電先進製程上開發 IP，如正在進行的 N3P 和規劃中的 N2P。此外，力旺也持續優化 NeoFuse 與 PUF 安全功能的無縫整合方案，幫助客戶應對日益增長的攻擊威脅。

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除了先進製程之外，力旺也持續深耕專業平台的開發。NeoFuse 在台積電高壓製程的開發已進展至 N16，同時，諸多 MTP 的開發也持續進行中，迄今為止，力旺在台積電製程平台上已部署超過 770 個矽智財。