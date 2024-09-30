台新銀林淑真：AI幫寫法金報告11月上線 產出只需4hrs

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-30 20:27

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台新銀行總經理林淑真今 (30) 日出席證交所舉辦的「壯大臺灣資本市場高峰會」，會中受訪時指出，日前已與穆迪 (Moody’s) 合作，將成為全台第一家運用 AI 產製徵信報告的金融機構，預計今年 11 月正式上線，屆時就能幫助業務節省冗長的蒐集資料時間，同時簡化審批流程加速這些法金案件的進行，完成一份法金報告估計可從 21 小時縮短至 4 小時。

台新銀與 Moody’s 合作，藉由在法人金融徵信報告撰寫作業流程中，引入智慧型模組以數位技術蒐集資料，自動分析產業狀況、財務數據、同業分析、至 ESG 相關資訊等，藉此簡化流程提升效率，掌握法金客戶各項訊息及變化，監控授信品質與風險管控。

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至於利用 AI 撰寫法金報告是否需要金管會同意，林淑真解釋，台新銀主要是向 Moody’s 購買資料，並非外包，法規上並無疑慮，若是將徵信報告直接委外給 Moody’s 撰寫，才會需要經主管機關核准。

林淑真進一步指出，上市櫃公司資訊都是公開透明的，而 Moody’s 原先就必須定期出具產業分析報告，因此資料一定是最新、最即時的，對於銀行來說，這些資料相當實用。