〈力旺法說〉力旺下半年權利金逐季揚 攜手一線晶圓代工廠開發2奈米IP

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-07 16:47

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力旺 (3529-TW) 今 (7) 日召開法說會，公司指出，授權金與權利金將持續保持成長，其中，授權金主要由晶圓廠和 IC 設計業者需求驅動，權利金則受惠新應用在先進製程開始量產，下半年權利金將逐季成長。

新 IP 及業務方面，力旺指出，隨著客戶下一代 OLED 驅動 IC 進展至 FinFET，NeoFuse 也往高壓 FinFET 製程前進，以滿足客戶產品計畫，RRAM 也隨著客戶需求增加，正擴展到更多的製程，NeoFlash 持續發展特殊製程，以替代 embedded Flash 與 external NOR flash。另外，力旺正與一線晶圓代工廠合作開發 2 奈米技術。

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業務發展平台上，力旺用於新 CPU 架構的 security IP 將開始貢獻營收，同時也成功將 NeoFuse 整合進 EDA 公司的 SRAM repair 相關產品功能中。