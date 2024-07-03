力旺OTP完成台積電N5A驗證 攻高效能車用晶片

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-03 15:18

力旺 (3529-TW) 今 (3) 日宣布，其安全強化型一次可編寫 (OTP) 矽智財 NeoFuse 已於台積電(2330-TW)(TSM-US)N5A 製程完成可靠度驗證。N5A 製程為台積電 5 奈米技術平台之中針對車用的強化版本。

力旺指出，隨著電動汽車與自動駕駛的普及，車用晶片必須具備高速運算的能力，並受嚴格的安全標準所規範，N5A 製程讓高速運算技術得以實現在車用晶片領域，在 N5 的效能、功耗效率和邏輯密度之上進一步滿足車用電子功能安全標準對安全和可靠性的要求。

力旺此次於台積電 N5A 製程完成可靠度驗證的 NeoFuse OTP 標榜多功能特性，可支援高性能或低功耗的應用，附帶強化安全性的額外優勢。安全強化型的 NeoFuse OTP 採用力旺的物理不可複製功能 (PUF)，為 IC 定錨信任根至硬體層。記憶體陣列採用寬頻輸出設計，讓客戶能夠利用額外的 I/O 實現 ECC 功能，進一步保障可靠性。

力旺 NeoFuse OTP 還擁有完整的設計模擬，包括電遷移 / 老化，並遵守 N5A 所有的設計規則。設計與測試結果方面，溫度容差可擴展至 150°C，且寬廣的電壓範圍提供了更大的靈活性，可滿足各種汽車應用要求和嚴格的標準，延續 OTP 在市場上的長期優勢，在 N5A 製程上同樣毋需額外光罩，免除可觀的額外成本。

力旺指出，當今消費者對駕駛體驗的期待遠高於過去，無論是自動駕駛、高階的資訊娛樂系統還是電動化，這些需求讓車內電子產品大幅增加，其中許多 IC 需要具有最高安全性的高性能計算。經 N5A 驗證的 NeoFuse OTP 同時滿足了上述需求、並符合車用電子安全標準，如 AEC Q-100。

力旺業務發展資深副總經理盧俊宏指出，已有客戶採用公司解決方案，未來將繼續為這個日新月異的產業提供可靠的 IP 和卓越的服務。

台積電設計建構管理處負責人 Dan Kochpatcharin 表示，台積與開放創新平臺 OIP 生態系統合作夥伴密切合作，以滿足汽車應用領域強勁的算力需求，例如 AI 駕駛輔助，與力旺的新里程碑讓設計人員能夠利用台積電最先進的技術及經過驗證的解決方案，在車用領域實現前所未見的效能與功耗。