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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉晶光(3406-TW)EPS預估上修至40.7元，預估目標價為650元

鉅亨網新聞中心 2024-09-27 16:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對玉晶光(3406-TW)做出2024年EPS預估：中位數由40.37元上修至40.7元，其中最高估值43.81元，最低估值35.53元，預估目標價為650元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值43.81(43.81)47.6953.25
最低值35.53(35.53)31.0741.08
平均值40.5(40.41)41.3445.5
中位數40.7(40.37)41.0342.18

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值28,437,69032,590,49036,272,430
最低值25,106,00026,153,97026,059,130
平均值25,963,53028,337,84030,323,990
中位數25,480,16027,980,70028,640,420

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS27.2529.0620.5227.42
營業收入
(單位：新台幣千元)		21,674,70119,215,30416,736,45315,900,157

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3406/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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