M31連七年獲台積電OIP矽智財夥伴獎 5奈米ONFi5.1 IP完成矽驗證

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-26 17:51

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IP 供應商 M31(6643-TW) 今 (26) 日宣布，ONFi5.1 I/O IP 於台積電 (2330-TW)(TSM-US)5 奈米製程平台上完成矽驗證，同時 3 奈米 ONFi6.0 IP 也已進行至開發階段。

M31 此次參加台積電 2024 年北美開放創新平台 (Open Innovation Platform, OIP) 生態系統論壇，展現雙方多年緊密合作，共同推動半導體產業技術進步的重要成果。M31 也在會中獲頒「台積電 OIP 矽智財夥伴獎」，為公司連續七年榮獲此殊榮，反映公司在技術創新與品質上的卓越表現。

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M31 指出，公司 ONFi5.1 I/O IP 在數據傳輸速度上效能突出，藉由台積電 5 奈米製程技術，該 IP 成功達到了 3600MT/s 的傳輸速率，已達 ONFi5.1 規範的峰值性能。此高效能傳輸速率不僅能大幅提升數據存取速度，對於大數據處理和密集運算環境中的系統效能更有顯著貢獻。

此外，M31 的 ONFi5.1 I/O IP 不僅在速度上具備優勢，還整合多項先進設計技術，以確保信號傳輸的穩定性和電源管理的完整性。透過創新的設計架構，該 IP 能夠有效降低延遲並提升數據傳輸的可靠性，進一步提升整體存儲系統的效能與穩定性。

同時，該 IP 具備先進的電源管理技術，能實現最佳的能源使用效率，並延長存儲設備的使用壽命。此設計不僅確保了高效能的運行，更能大幅降低功耗，滿足市場對低功耗高效能解決方案的需求。

M31 總經理張原熏表示，公司很榮幸能在台積電 OIP 生態系統論壇上推出最新的 5 奈米 ONFi5.1 I/O IP，展現公司持續致力於引領先進半導體技術應用，並滿足全球存儲市場日益增長的需求。5 奈米製程矽驗證的成功，進一步印證公司推動技術創新和實現商業價值的能力，未來將持續推動包括 ONFi6.0 在內的下一代技術發展，致力提供全球市場頂尖的數據存儲解決方案。