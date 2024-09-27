鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celsius控股(CELH-US)EPS預估下修至0.78元，預估目標價為50.00元
鉅亨網新聞中心 2024-09-27 00:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Celsius控股(CELH-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.8元下修至0.78元，其中最高估值0.96元，最低估值0.7元，預估目標價為50.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.96(1.03)
|1.39
|1.65
|1.94
|最低值
|0.7(0.7)
|0.78
|1.17
|1.94
|平均值
|0.8(0.82)
|1
|1.33
|1.94
|中位數
|0.78(0.8)
|0.99
|1.27
|1.94
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|15.80億
|18.14億
|21.86億
|30.69億
|最低值
|12.79億
|14.10億
|17.27億
|30.69億
|平均值
|14.10億
|16.39億
|19.86億
|30.69億
|中位數
|14.00億
|16.79億
|20.05億
|30.69億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.05
|0.04
|0.02
|-0.88
|0.79
|營業收入
|7,515萬
|1.31億
|3.14億
|6.54億
|13.18億
詳細資訊請看美股內頁：
Celsius控股(CELH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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